Quello sugli assistenti civici è stato un accordo “chiuso con i sindaci che ringrazio e anche alle regioni che hanno firmato l’intesa. Gli assistenti civici indosseranno una pettorina” blu con la scritta ‘assistente civico’ “e saranno a disposizione dei sindaci e ci ricorderanno, com gentilezza, nei luoghi di assembramento che occorre ancora qualche sacrificio per tutelare i nostri cari e non vanificare gli sforzi fatti fin qui”. Lo dice il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, al Tg1. “La minoranza che non rispetta le regole, dovrà farlo. Perchè solo così ci difendiamo dal virus”.

