Assirevi, l’Associazione italiana dei Revisori Contabili che riunisce 16 fra le maggiori società operanti nel settore della revisione delle società quotate e degli altri enti di interesse pubblico, ha nominato Gianmario Crescentino alla presidenza dell’Associazione. “Nell’assumere la guida dell’Associazione sarà per me importante in primo luogo consolidare il lavoro di questi anni, rafforzando al tempo stesso la presenza istituzionale di Assirevi e la sua visibilità sui temi che oggi rivestono maggiore importanza strategica per il mercato”, dichiara Gianmario Crescentino.

