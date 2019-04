Titolo: ASSEGNO PER IL LAVORO



Azienda: Gi Group



Descrizione: Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N’ 1101 – SG – Iscr. Albo Informatico Agenzie… per il Lavoro, Sez.I) Sei disoccupato? Hai bisogno di assistenza per reinserirti nel mondo del lavoro? Scopri i vantaggi dell…

Luogo: Mestrino, Padova