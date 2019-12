X Factor 2019, semifinale: le canzoni assegnate dai coach e gli ospiti del penultimo appuntamento del talent di Sky.

X Factor 2019 è già arrivato al penultimo appuntamento, la semifinale. Uno show straordinario di cui conosciamo già molte cose: dalle assegnazioni dei coach, alle canzoni scelte dai protagonisti, senza dimenticare gli ospiti (e che ospiti).

Andiamo a scoprire le anticipazioni sulla prossima puntata del talent di Sky.

X Factor 2019: le assegnazioni

Mara Maionchi ha portato il suo unico Over rimasto, Eugenio Campagna, in un museo per farlo rilassare. Durante l’ultimo Live è stato infatti tra i concorrenti più in difficoltà. In semifinale interpreterà Una buona idea di Niccolò Fabi, assegnazione che lo ha reso molto felice. Dal canto suo, Eugenio ha scelto di eseguire Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini, uno dei suoi artisti preferiti.

Sofia Tornambene, l’unica Under Donne ancora in gioco, canterà Human Nature di Michael Jackson, brano tra i preferiti di Sfera Ebbasta. La giovanissima cantante ha invece optato per Love of My Life dei Queen, visto che è follemente innamorata di Freddie Mercury.

L’unico Under Uomo ancora in gara nella squadra di Malika è invece Davide Rossi, che stavolta si scatenerà sulle note di Uptown Funk di Mark Ronson e Bruno Mars, da lui scelta in quanto una delle sue canzoni preferite in assoluto. E l’assegnazione della Ayane? A sorpresa è Toxic di Britney Spears.

Restiamo ancora in attesa invece delle assegnazioni di Samuel ai suoi due Gruppi.



Semifinale X Factor 2019: gli ospiti

Chi saranno gli ospiti della semifinale? Già dallo scorso giovedì, sappiamo che sul palco del talent arriverà il grande Tiziano Ferro, che presenterà con tutta probabilità uno dei suoi nuovi brani dall’album Accetto miracoli.

L’artista ha chiesto ai fan aiuto per la scelta della canzone da cantare. E tutto fa credere che alla fine a spuntarla possa essere In mezzo a questo inverno:

