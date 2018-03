Assalto con i mitra a Ikea

(Fotogramma)

Colpo grosso all’Ikea di Afragola (Napoli). Domenica a mezzogiorno – riferisce ‘Il Mattino’ – una banda di almeno sei malviventi armati con pistole e un kalashnikov hanno rubato l’incasso della mattinata, circa 110 mila euro. Una somma che le guardie giurate avevano appena prelevato dalle casse per portarla nel caveau della sede della società di vigilanza privata e che, invece, gli è stata sottratta nell’area riservata dell’edificio, lontano dai clienti che a quell’ora affollavano il mega store. Un blitz rapido e studiato nei minimi dettagli, dunque, tanto che oltre al bottino i rapinatori sono riusciti a sottrarre ai vigilantes anche le pistole d’ordinanza. Un colpo messo a segno, come documentano le telecamere di videosorveglianza, in poco più di un minuto. Poi la fuga a bordo di due veicoli senza lasciare alcuna traccia, ad ulteriore conferma di un piano organizzato con precisione chirurgica.