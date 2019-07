L’appuntamento ‘Storm Area 51’ convocato su Facebook dall’australiano Jackson Barnes per dare l’assalto alla base militare statunitense il 20 settembre prossimo è “un iniziativa sciocca, che tocca emotivamente, ma sul piano pratico non porta benefici alla causa di quanti hanno l’obiettivo di scoprire la verità sul mondo extraterrestre”. Ne è convinta la nota ufologa Francesca Bittarello, organizzatrice dell’evento internazionale ‘Ufology World per l’Italia’ che si è tenuto quest’anno al Cinecittà world di Castel Romano, nonché organizzatrice di eventi aeronautici e ufologici come il popolare ‘Convegno di ufologia città di Pomezia’.

