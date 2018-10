I BAMBINI con l’asma forse non dovranno più rinunciare ad avere un amico a quattro zampe. A dare nuove speranze ai piccoli asmatici è uno studio condotto negli Stati Uniti dal Nationwide Children’s Hospital che ha analizzato i vari tipi di esposizione ambientale, come il pelo di cani o gatti e il fumo passivo, per capire se hanno un ruolo nel controllo dell’asma nei bambini che sono trattati secondo le linee guida americane. La buona notizia è che i ricercatori hanno concluso che – se si seguono correttamente le indicazioni mediche – questi fattori ambientali non hanno nessun peso.

• LA RICERCA SUI BAMBINI

Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista ufficiale dei pneumologi americani Chest, ha coinvolto 395 bambini e ragazzi di età compresa tra i 2 e i 17 anni con una diagnosi di asma non controllato che sono stati seguiti presso un centro pediatrico per l’asma e curati secondo le linee guida. Ad ogni visita (3-6 mesi), le famiglie hanno compilato un questionario indicando le cure eseguite durante gli attacchi d’asma, i sintomi rilevati e anche i risultati dei vari test di controllo. I ricercatori hanno poi messo a confronto i risultati dei bambini esposti a fumo passivo e animali con quelli nei quali non erano presenti questi fattori.



• CANI, GATTI E FUMO PASSIVO NON INFLUISCONO SUL TRATTAMENTO

Il 25% del campione era solitamente esposto al fumo passivo, mentre il 55% a pelo e allergeni provenienti da cani e gatti. In merito agli animali domestici, la ricerca ha rivelato come non emerga un loro particolare ruolo nell’incentivare le crisi d’asma, a patto che si esegua la terapia correttamente secondo quanto indicato nelle linee guida. La condivisione degli spazi con cani e gatti, infatti, non ha inibito i miglioramenti di salute rilevati nella maggior parte del campione.

• VALUTARE CASO PER CASO

Quindi, la terapia gioca un ruolo più importante rispetto a potenziali fattori di rischio. Come dire, se viene curata bene non c’è bisogno di obbligare i bambini a rinunciare alla compagnia di un cagnolino o un gatto. Ma i ricercatori tengono a precisare che ogni caso deve essere seguito in modo specifico. Soprattutto quando vi sono specifiche allergie al pelo del cane e del gatto, che potrebbero causare reazioni anche particolarmente aggressive. La competenza, di conseguenza, rimane del medico o dello specialista.