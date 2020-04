Asia Valente è stata una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip e nonostante in pochi se ne siano accorti (è rimasta in casa circa 20 giorni), qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista a Radio Cusano Campus in cui ha svelato come mai è riuscita ad entrare nella casa più spiata d’Italia nonostante fosse una Miss Nessuno.

Oltre un paio di foto per PlayBoy, un’apparizione a Le Iene perché vittima di uno scherzo ed una (fallita) esperienza sul web a Saranno Isolani per contendersi un posto nel cast de L’Isola dei Famosi (andato quell’anno a Franco Terlizzi), Asia Valente non aveva fatto assolutamente nulla di rilevante.

Come è riuscita quindi ad entrare in un cast che già vantava nomi del calibro di Barbara Alberti, Rita Rusic, Adriana Volpe e Michele Cucuzza?

A volerla fortemente sarebbe stato Alfonso Signorini, dopo essersi innamorato del suo twerk e del suo fondoschiena.

“Ho partecipato al Grande Fratello Vip perché Signorini si è innamorato del mio c*lo e del mio twerk, per questo mi ha chiamato. Sono contenta per la vittoria di Paola Di Benedetto, perché siamo molto amiche e per una volta finalmente vincono i giovani”.

Asia Valente al GF Vip è stata una scommessa vinta?

Direi proprio di no…