Gli amanti del trash non possono non ricordare l’iconico “vai a giocare un po’ più in là” di Giulia De Lellis e lo sguardo sorpreso di Asia Nuccetelli al Grande Fratello Vip 1. Da quel momento le due si sono dichiarate guerra sui social per mesi. Frecciatine più o meno velate e attacchi trash a pioggia, la figlia di Antonella e la vulcanologa ci hanno regalato perle per mesi, poi il silenzio più assoluto.

“Ridagli la maglia e vai a giocare un po’ più in là”

Adesso che Giuliona ha pubblicato il suo libro sulle corna che le ha messo Damante, Asia Nuccetelli si è tolta un sassolino dalle scarpe ed ha risposto proprio ad una domanda sulla De Lellis. Secondo la figlia della Mosetti dopo i loro sconti ci sarebbe stata una sorta di giustizia.

Di quale giustizia parlerà Asiona?



“Non credo che non ci sia stata giustizia se guardi bene tutte le evoluzioni della vicenda. Detto ciò non ho gli obbiettivi di vita suoi quindi lei non intralcia me e io non intralcio lei.”

Asia Nuccetelli e i vecchi attacchi a Giulia De Lellis.