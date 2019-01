“Confermato il ritorno di Simona Ventura con The Voice. Certo che ci sono già le date. Per evitare spese insostenibili per Rai Due, vedrò il produttore Lorenzo Mieli che mi presenterà un piano che prevede l’uso, dal 3 marzo, degli studi di via Mecenate a Milano. Posso anche dire che si andrà in onda dal prossimo 9 aprile. Le puntate non costeranno un milione come scritto da qualcuno, ma 400.000 euro”.