Continua senza sosta l’affaire Asia Argento – Jimmy Bennett, da quando il New York Times ha portato alla luce una presunta molesta fatta dall’attrice quando il ragazzo era ancora minorenne.

Asia, in un post diramato a mezzo stampa, ha respinto tutte le accuse e TMZ ha così deciso di pubblicare gli sms che si sarebbero scambiati lei e Anthony Bourdain in merito all’argomento.

Asia Argento e Jimmy Bennett: gli sms inviati a Anthony Bourdain

Secondo quanto riportato da TMZ gli sms sembrerebbero in qualche modo mettere in cattiva luce Asia Argento che parla di un Jimmy Bennett sopra di lei. “Ero gelata, Lui era sopra di me, poi mi ha detto che ero stata la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni“.

Negli sms incriminati inviati ad Anthony Bourdain (che qualche mese fa si è tolto la vita) viene tirato in ballo anche il risarcimento da 380 mila dollari: “Quello non è l’ammissione di niente, nessun tentativo di comprare il silenzio, semplicemente un’offerta per aiutare un’anima torturata che cerca disperatamente di spillarti denaro“.

Ad oggi solo Jimmy Bennett può rivelare cosa sia successo quel giorno in albergo.