Da giorni sappiamo della decisione presa da Sky di sostituire Asia Argento ad X Factor con un nuovo giudice. Alessandro Cattelan ha spiegato il motivo:

“Come probabilmente saprete alla fine di queste puntate ci saranno i live show, dove ci sarà un nuovo giudice proprio perché vogliamo che nessuna polemica o fatto al di fuori del nostro programma possa distogliere l’attenzione dalla musica e dai talenti che per 8 puntate si daranno battaglia”.

I media hanno parlato da subito di “licenziamento”, “esclusione”, ma la realtà sarebbe diversa. Stando a quanto riporta Dagospia in esclusiva, la scelta di lasciare il talent di Sky sarebbe arrivata anche dalla stessa Asia.

“FLASH! – ASIA ARGENTO NON RIPRENDERA’ IL SUO POSTO DA GIURATA A “X FACTOR” PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE E’ STATA LEI STESSA AD AVER VOLUTO INTERROMPERE LE SUE PERFORMANCE PUBBLICHE. – si legge su Dagospia – E QUINDI SI E’ RISOLTO RECIPROCAMENTE IL CONTRATTO TRA ‘X FACTOR’ E ASIA…” “Il vero motivo per cui Asia Argento non ha più proseguito il suo impegno con X-Factor sarebbe stato deciso da lei stessa. – si legge su Libero – La giurata del talent avrebbe preferito non apparire più in pubblico dopo lo scandalo delle molestie contro Jimmy Bennet. Attore all’epoca 17enne che sarebbe stato risarcito per le violenze subite, come raccontato dal New York Times. Dopo la decisione della Argento, non sarebbero seguite ripercussioni economiche. Questo perché: “Il contratto tra XFactor e Asia si è risolto reciprocamente”.”

Per questo motivo è quasi impossibile che Sky ci ripensi e faccia rimanere l’attrice dietro al bancone (come chiedono molti spettatori).

In realtà la cosa era passata inosservata a molti, ma in uno dei diversi comunicati stampa, Sky aveva già scritto che Asia non era stata cacciata, ma aveva deciso di comune accordo con loro di abbandonare X Factor.

“#XF12 partirà giovedì 6 settembre alle 21:15 con le puntate di selezione: Fedez, Asia Argento, Manuel Agnelli e Mara Maionchi dovranno individuare i 12 talenti da portare sul palco dell’X Factor Arena. Dopo questa prima fase inizieranno i Live Show e un nuovo giudice si siederà al tavolo. Di comune accordo con Asia abbiamo infatti deciso di interrompere la nostra collaborazione. Questo per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma. Vicenda che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento“.

SEMPLICE, SENZA ASIA ARGENTO, CIAO CIAO SKY!!! DOPO TANTI ANNI, CARO SKY, DOMANI PERDERETE UN ABBONATO. — Alex (@Alex77990090) 6 settembre 2018

Peccato per Asia.Per i suoi eccessi,per la sua difficoltà di vivere,per le sue iquietanti ombre.Perchè in questo ruolo era perfetta,competente,arguta e intelligente.Peccato #XFactor — letizia (@letiziarabiti) 6 settembre 2018

Kevin Spacey viene fatto fuori da House of cards e dal cinema e nessuno dice niente. Il grande problema artistico è che Asia Argento sia fatta fuori da #XFactor⁠ ⁠. — massimiliano parente (@parentetweet) 11 settembre 2018