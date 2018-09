Qualche giorno fa Asia Argento ha lasciato intendere che le piacerebbe restare ad X Factor. Oggi l’attrice ha scritto un messaggio su Twitter rivolto agli spettatori del talent di Sky.

Asia ha ringraziato tutti per il supporto:

“Il vostro supporto mi tiene in vita. Il buio ed il male non potranno mai trascinarmi via perché sono aggrappata alle vostre mani. Grazie di cuore a tutt* gli spettatori di #XF12 per questa esplosione d’amore 💥❤️”.

Nulla è ancora deciso, ma ho come la sensazione che “il nuovo giudice” sarà proprio Asia.

Il vostro supporto mi tiene in vita. Il buio ed il male non potranno mai trascinarmi via perché sono aggrappata alle vostre mani. Grazie di cuore a tutt* gli spettatori di #XF12 per questa esplosione d’amore 💥❤️ pic.twitter.com/l7s5RO6Xls — Asia Argento (@AsiaArgento) 28 settembre 2018

VOGLIAMO ASIA AI LIVE. VOGLIAMO ASIA AI LIVE.@AsiaArgento #XF12 — Francesca ⭐⭐⭐ (@frajuvee10) 27 settembre 2018