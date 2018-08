Asia Argento ieri è stata la protagonista del New York Times, che l’ha accusata di aver molestato – quando era ancora minorenne – l’attore Jimmy Bennett.

Un’accusa supportata da delle email criptate che sarebbero arrivate alla redazione del NYT e che parlerebbero anche di una grossa cifra sborsata dall’attrice in qualità di risarcimento morale.

Lo stesso X Factor, programma in cui attualmente Asia Argento lavora in qualità di giudice, ieri sera ha diramato una nota in cui fa sapere che, qualora le dichiarazioni fossero vere, allontanerebbe la donna dal programma.

Asia Argento accusata di aver molestato un minorenne: la sua risposta

L’attrice oggi ha pubblicato un commento stampa in cui si dichiara estranea ai fatti:

“Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett. Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo“.

Gli agenti negli USA adesso stanno interrogando Bennett.