L’ultimatum che Asia Argento ha fatto a Rose McGowan e Rain Dove è scaduto.

“È con rimpianto che ti do 24 ore per ritrattare e scusarti per le orrende bugie costruite contro di me. Altrimenti non avrò altra scelta che far partire un’azione legale”.

Adesso l’attrice italiana è passata ai fatti ed ha denunciato l’ex amica (e la sua compagna) per inganno, frode e diffamazione. Asia ha reso nota questa decisione tramite il suo profilo Twitter

Capisco la rabbia di Asia e la voglia di ripagare Rose con la stessa moneta (quella della pubblica umiliazione), ma tutta questa rabbia vomitata su Twitter è una roba un po’ poraccia da corteggiatrici e troniste venditrici di beveroni.

To @rosemcgowan. The 24hr deadline given to retract your recent false statements about me has now passed. I must inform you & @raindovemodel that I’ve instructed Mishcon de Reya to seek substantial damages for deception, fraud, coercion and libel. You will hear from them shortly.

— Asia Argento (@AsiaArgento) 18 settembre 2018