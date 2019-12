Asia Argento, nuovo album in arrivo: l’annuncio dell’attrice e cantante su Instagram.

Asia Argento è pronta a tornare nel mondo della musica. Dopo la parentesi, breve e intensissima, al tavolo di X Factor nel 2018 l’attrice figlia del maestro dell’horror Dario Argento ha annunciato l’arrivo del suo secondo album di inediti all’inizio del 2020.

Si tratta di un vero e proprio ritorno per Asia, che nel 2019 aveva comunque riportato il suo nome nel music business collaborando con la band rock francese Indochine al singolo Gloria.

Asia Argento nuovo album

Il nuovo album dell’artista sarà disponibile dal gennaio 2020 e, come annunciato dalla stessa Asia, sarà pubblicato dalla Manimal Vinyl, etichetta di Los Angeles fondata da Paul Beahan, esperto di moda che in passato ha lavorato con personaggi come Yoko Ono, Moby, i Duran Duran, Carla Bruni e Devendra Banhart.

La cantante italiana ha reso noto ai fan l’arrivo di questo nuovo disco tramite un post di Instagram: “Sono felice di annunciare che il mio nuovo LP sarà pubblicato da Manimal Vinyl a gennaio 2020, edizione vinile deluxe in uscita a marzo con cortometraggi e video“.

Asia Argento: la carriera musicale

La nota attrice ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica nell’ormai lontano 2002, collaborando all’album Positions con artisti del calibro di Brian Molko, John Cale e Mark Almond. Nel 2008 ha lavorato invece con l’ex compagno Morgan nell’album da A ad A, in particolare nel brano Liebestod.



Asia Argento

Il suo primo vero e unico disco da solista era però stato fino a oggi Total Entropy, datato 2013. Per quanto riguarda questo nuovo lavoro non conosciamo tracklist e possibili ospiti. L’unica informazione che la cantante ci ha regalato è che le musiche saranno opera del dj Holly.

Di seguito il video di Gloria degli Indochine: