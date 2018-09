Secondo Dagospia Asia Argento non tornerà a X Factor durante i Live. La produzione, intanto, non ha ancora nominato nessun sostituto.

La bufera che ha coinvolto Asia Argento aveva portato la produzione di Sky e X Factor a decidere per l’eliminazione della giudice dal programma. Tante però le voci che la vedevano tornare durante i Live, complice anche il fatto che non è ancora stato nominato nessun sostituto a un mese dall’inizio delle puntate. Ma a quanto pare le speranze di tutti i fan non saranno realizzate: Asia, ai Live, non ci sarà.

Asia Argento non tornerà a X Factor

Dopo le accuse di Jimmy Bennett la vita di Asia Argento ha sicuramente preso una piega non troppo felice. E alla fine ci ha rimesso anche la sua carriera e la possibilità di partecipare come giudice a X Factor 12. In questi giorni stanno andando in onda le puntate con Asia, quelle delle Audition registrate d’estate. E duole dirlo, ma Asia funziona. O meglio, avrebbe funzionato, eccome.

Proprio questo aveva spinto alcuni fan a chiedere alla produzione di tenere Asia, speranzosi dal momento che nonostante il totogiudice diffusosi sui social, ancora nessun nome era stato fatto. Ma a riportare la calma ci ha pensato Dagospia, secondo il quale Asia avrebbe chiuso ogni porta al talent. Sarebbe stata proprio lei, secondo il giornale di Roberto D’Agostino, a voler interrompere le apparizioni pubbliche per tenersi lontana dai polveroni mediatici e preservare la sua immagine.

Asia Argento su Instagram: la cantante rompe il silenzio

Intanto, però, la cantante ha rotto il silenzio sui social, pubblicando una storia dove ascolta gli Smiths. Asia, infatti, non si “faceva sentire” dal 23 luglio, data del suo ultimo post presente sulla sua pagina Instagram.

Nel video, inoltre, la cantante ha riportato un verso della canzone: «For there are brighter sides to life and I should know because I’ve seen them but not very often». E la traduzione non può che far riflettere tutti: «Perché ci sono lati più luminosi della vita, e dovrei saperlo, perché li ho visti, anche se non molto spesso».

