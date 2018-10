Domenica sera a Non è L’Arena Asia Argento ha smascherato Rain Dove e ieri l’ha attaccata pubblicamente su Twitter:

La compagna di Rose McGowan (che è la stessa ad aver diffuso per soldi i messaggi privati di Asia) ha subito chiarito:

Sarò maligno io, ma penso che questo atteggiamento della Dove sia dovuto alle azioni legali della Argento.

Rain…

Why do you keep stalking me on social media? You wrote about 400 tweets about me in the last month. You are a very sick person. In Rose’s words, you “belong in a mental institution”.

I’m just writing in a thread that I’ve been a part of since close to the beginning. It’s the only online place I really have responded to. It’s not You personally. I’m glad You have been having Your voice heard and hope for a speedy resolution so all beings can move forward.

— Rain Dove (@raindovemodel) 1 ottobre 2018