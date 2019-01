Ieri pomeriggio Asia Argento ha pubblicato una sua foto su Instagram Stories con una frase:

Diverse testate giornalistiche hanno scritto che questo era un messaggio inquietante, probabilmente legato all’anno difficile che ha affrontato l’attrice.

I fan si sono subito preoccupati.

Poco fa ho parlato con l’admin della fanpage di Asia, che mi ha spiegato la situazione. L’attrice non ha lanciato nessun grido di aiuto, la frase incriminata era solo parte del testo di una canzone di Paolo Rossi.

“Ho letto certe notizie. – ha dichiarato Asia Argento – Dico solo che non mi sento in dovere di dare delle spiegazioni. La frase che ho scritto è tratta da una canzone di Paolo Rossi. Questo per chi avesse ancora dei dubbi sulle mie competenze musicali”.