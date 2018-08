Asia Argento qualche giorno fa è stata accusata dall’attore Jeff Leach di molestie, dato che pare la regista gli abbia mandato dei brevi video di nud0 non richiesti.

A raccontare l’aneddoto è stato l’attore comico Jeff Leach che durante il programma radiofonico Legion of Skanks ha dichiarato di aver ricevuto alcune foto e un video – non richiesti – in cui Asia appariva in topless.

“Io e Asia eravamo amici: ero con la mia fidanzata, e lei lo sapeva, e in quel momento mi invia questo video in topless scrivendomi ‘Hey Jeff’. Io ho risposto: ‘Non puoi mandarmi questa m…a’. Penso a quanto di ironico ci possa essere quando qualcuno che si lamenta per aver ricevuto attenzioni sessuali non volute poi fa esattamente la stessa cosa“.

Di recente sono usciti su Twitter degli sms di Jeff mandati ad Asia due anni dopo il “fattaccio”.

“Hey Jeff – ha scritto l’insider – se eri così sconvolto dopo che Asia ti ha mandato un video di sei secondi del proprio capezzolo appena perforato con il piercing (che ha mandato anche ad altri amici che possono confermare) perché hai continuato a mandarle messaggi amorevoli come questo due anni dopo il ‘trauma’?“.

Jeff, al momento, non ha risposto.

Hey @jeffleach if you were so upset after #AsiaArgento sent you a candid 6 seconds Vine of her newly pierced nipple (which she had also sent to other friends- @JimMagas and @joshfadem can confirm) why‘d you keep sending her these loving text messages 2 years after the “trauma”? pic.twitter.com/6ttxCdnbtE

— namsastebitch (@namsastebitch) 27 agosto 2018