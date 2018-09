Asia Argento fuori da X Factor

(Afp)

Arriva l’ufficialità: Sky sostituisce Asia Argento a X Factor. L’annuncio durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del talent, negli studi milanesi di Sky. L’attrice, che aveva già completato le registrazioni delle audizioni, sarà comunque in onda nelle puntate registrate durante il tour in giro per l’Italia, ma non sarà presente ai live.

Una decisione “inevitabile”, spiega Nils Hartmann, responsabile delle produzioni originali di Sky Italia, dopo “quello che abbiamo appreso dai giornali” sul caso delle presunte molestie sessuali dell’attrice nei confronti del giovane attore Jimmy Bennet. Un fatto che “avrebbe inevitabilmente distolto l’attenzione dall’andamento della gara, falsandola” e che avrebbe “non tutelato i ragazzi”. Del resto “la nostra priorità è sempre stata quella di fare una gara per i ragazzi, per i talenti”. E “assieme ad Asia abbiamo deciso che non ce la sentivamo”. Per sapere chi sarà il nuovo nome, però, bisognerà attendere ancora.

L’uscita di Asia da X Factor è stata accompagnata da una transazione economica “soft”, assicura Hartmann rispondendo alle domande dei giornalisti alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del talent. “Asia è stata travolta come noi da questa vicenda -aggiunge Lorenzo Mieli di Freemantle-. E in pochi giorni abbiamo scelto insieme, con estremo rammarico, di evitare che questa vicenda impattasse sul programma. Peccato perché Asia nel programma funzionava ed era una scommessa“, dal momento che “ha una grandissima cultura musicale e sarebbe stata un grande giudice ai live”. Proprio per questo, conclude, “la sua uscita non è stata complicata”.

Manuel Agnelli, leader degli Afterhours e giudice di X Factor, ha detto: “Sono veramente addolorato” per l’uscita di Asia Argento da X Factor perché “sono suo amico e sono convinto che in un modo o nell’altro Asia sia una persona molto fragile e facilmente attaccabile”.