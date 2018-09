Su il sipario su X Factor 12: la prima puntata delle Audizioni è andata in onda il 6 settembre e fra i giudici, come annunciato, siede Asia Argento. Ecco il riassunto della puntata.

Finalmente ci siamo, X Factor 12, il talent show musicale più celebre in Italia, è finalmente cominciato. Come da prassi, il primo step ad essere trasmesso sono le Audizioni, il momento in cui i vari concorrenti si sono presentati davanti al quartetto dei giudici: Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e, per il momento, Asia Argento, che è stata eliminata dal programma in seguito alle vicende che l’hanno coinvolta nelle ultime settimane, ma che apparirà per tutte le audizioni poiché già registrate in estate.

X Factor 12: Asia Argento alle audizioni

Impossibile non partire proprio da lei, sebbene il vero protagonista dovrebbe essere la musica. Ma quella di ieri era una puntata particolare, la prima Audizione di X Factor 2018, la prima per Asia Argento sul banco dei giudici, ma anche la prima volta nella storia di X Factor che un giudice sarà cambiato in itinere.

Asia viene presentata come la new entry, anche se la produzione si è preoccupata di inserire a inizio della puntata un video, dove Alessandro Cattelan spiega la situazione a tutti i telespettatori. E in sostanza dice questo: ragazzi, non abituatevi troppo ad Asia, che il tempo che vi affezionate lei non ci sarà più.

Ok, le parole non sono state proprio queste, ma alla fine della puntata è difficile ricordarsele in altro modo. Già, perché alla fine Asia si è dimostrata convincente nel suo ruolo di giudice. E vederla lì, in trasmissione, ignara di tutto quello che le sta per accadere, del polverone mediatico che sarà sollevato, e che la porterà all’eliminazione, non può di certo lasciare indifferenti.

Il nuovo giudice di X Factor: chi sostituirà Asia Argento

Dunque, fidatevi di Cattelan (o della nostra parafrasi poco fedele): non abituatevi ad Asia. Non prendetela in simpatia, non convincetevi che è la persona giusta per questo programma. Non fatelo, ma per il semplice fatto che una volta finite le puntate registrate, quando cominceranno i Live lei non ci sarà più.

Ma al suo posto, chi ci sarà? Chi sarà il giudice di X Factor 12 che sostituirà Asia Argento? Ancora una nube di mistero aleggia attorno alla questione. Tanti nomi, da Morgan a Simona Ventura, passando addirittura per Sfera Ebbasta… ma per il momento la produzione ha rinviato la decisione a data da destinarsi.

La prima puntata di X Factor: le Audizioni

Arriviamo ora a quello che dovrebbe essere l’argomento centrale della prima puntata di X Factor. Ma sicuramente i lettori capiranno, e non potranno che essere d’accordo, che con molta probabilità ieri l’attenzione era totalmente rivolta da un’altra parte.

In ogni caso, come si suol dire, buona la prima. Il format è lo stesso, i cantanti sono ogni anno più preparati e già nella prima puntata si sono viste standing ovation e performance molto interessanti, come quelle di Emanuele & Human, Alex Clif e Martina Attili. Ecco la sua canzone Cherofobia, che ha cantato sul palco ieri sera.

