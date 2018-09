Asia Argento a X Factor? La cantante potrebbe essere riconfermata dalla produzione, e intanto spuntano dei tweet sospetti che lascerebbero ben sperare.

Sono ore calde per Asia Argento, che a breve dovrebbe scoprire (e noi con lei) il suo destino relativo a X Factor. Ma intanto, nell’attesa, Asia si è resa protagonista di un tweet che suonerebbe come un indizio. E ora la curiosità e l’attesa si sono fatte ancora più forti.

Asia Argento: i tweet sospetti

Vi raccontiamo una storia. Non sappiamo ancora se sarà con il lieto fine, o invece sarà di quelle da lasciare l’amaro in bocca. Il fatto è che il finale è ancora da scrivere, ma tutti vorrebbero che finisse in un modo e uno soltanto. Partiamo dai protagonisti: c’è una ragazza, dal nome Asia Argento, che viene inserita come giudice in un programma televisivo a sfondo musicale, X Factor.

Poi, però, la stessa Asia viene coinvolta in uno scandalo che le farà saltare la poltrona. Ma c’è un problema: le puntate, o almeno, le prime puntate delle Audition, sono già state registrate. E dunque mentre la produzione deve decidere che cosa fare, sa che su una cosa non c’è scelta: bisogna mandare in onda le audizioni con Asia.

A questo punto della storia arriva l’amore. Già, perché Asia convince tutti quanti in trasmissione, tanto da far scatenare una petizione per tenerla dentro il programma.

E arriviamo finalmente a oggi: le Audition sono finite, la produzione non ha comunicato nessun sostituto e… e poi spuntano quei tweet e post molto sospetti. Prima quello della sua fan page:

Buongiorno a tutti

questa notte ho fatto un sogno,

che sarebbe arrivato il comunicato di @XFactor_Italia con la decisione di reinserire @AsiaArgento ai live Chissà…………..#xf12 pic.twitter.com/phSAfyQWOB — AsiaArgentoFanPage (@FanPage_AA_) 24 settembre 2018

Al quale Asia risponde così:

Che strano, ho fatto anche io lo stesso sogno. “I sogni son desideri” — Asia Argento (@AsiaArgento) 24 settembre 2018

E che a sua volta Fedez supporta così:

Noi giudici siamo con te! ❤️✌🏻 https://t.co/bMGWiY580J — Fedez (@Fedez) 24 settembre 2018

Asia argento confermata a X Factor?

Insomma, qualcosa bolle in pentola? Sicuramente è lecito sperarci, anche perché alla fine è tutta una questione di sensibilità e, diciamolo, di ascolti. Asia funziona, se la cava bene, è sincera e diretta e nessuno forse si sarebbe aspettato che il vestito di X Factor le sarebbe calzato a pennello.

Adesso siamo arrivati alla stretta finale. Nei giorni che seguono scopriremo se Asia sarà confermata giudice di X Factor, o se questa invece sarà proprio una di quelle favole dal finale triste, che ti strappano il cuore e ti tolgono il fiato.

