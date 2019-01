Poche ore fa Asia Argento ha chiuso il suo profilo Twitter ufficiale. A dare la notizia è stata la sua fan page:

Comunicazione Ufficiale “Vi ringraziao per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter” Via @AsiaArgento ❤️#AsiaArgento — AsiaArgentoFanPage (@FanPage_AA_) 2 gennaio 2019

In questo momento la sua sensibilità è troppo forte, non riesce a sopportare le troppe cattiverie gratuite che arrivano da parte di sconosciuti, protegge la sua serenità che serve per cose più importanti in questo momento, c’è una rete di haters che non la lascia vivere — AsiaArgentoFanPage (@FanPage_AA_) 2 gennaio 2019

Asia Argento vuole iniziare l’anno con serenità, lontana da gossip falsi sul suo conto e dagli hater. Questo è il motivo ufficiale dietro a questa decisione.

“Il motivo è che ho bisogno di iniziare l’anno con il piede giusto e con la testa libera. – dichiarazione esclusiva di Asia – Alcune cose dei social non mi facevano stare bene, come gli hater e i gossip falsi. Non ero più serena”.

Adesso probabilmente l’attrice disattiverà anche il suo account Instagram.

Ancora però non è chiaro se questa è una pausa, o un addio definitivo ai social.

La @FanPage_AA_ non chiuderà e quando autorizzata, vi terrò informati sugli impegni professionali di Asia, come sempre ho fatto, grazie a chi continuerà a seguirci ❤️🙏 — AsiaArgentoFanPage (@FanPage_AA_) 2 gennaio 2019

Le reazioni alla decisione di Asia Argento.

Scusando l’espressione, Asia ma FUTTITINNI!!!! Fregatene della gente che non esiste, a differenza tua! Così li fai vincere, facendo il loro gioco. Limitati a vivere e a farti vedere almeno dalle persone che tengono a te… ma dai, sei sempre stata forte e te ne sei sempre fregata — Ginevra (@Ginevra__C) 2 gennaio 2019

Mi dispiace, non perché chiude il profilo, perché fortunatamente resti tu! Mi dispiace perché c è gente insensibile e priva di empatia e lei ne soffre mi dispiace perché il suo bisogno di serenità è ostacolato da tanta cattiveria. Abbracciala da parte mia.Noi non la dimentichiamo — Lincy (@Lincy10415) 2 gennaio 2019