Nelle ultime ore una notizia che ha del clamoroso sta circolando sui siti di gossip e dei quotidiani più famosi, “Asia Argento potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip“.

Stando a quello che si legge su Libero, Velvet e Il Tempo, l’ex giudice di X Factor potrebbe entrare nella casa di Cinecittà, anche i bookmaker hanno iniziato a quotare l’ingresso di Asia al 2,5%.

“Travolta dallo scandalo sessuale e dalle accuse dell’attore ragazzino Jimmy Bennet, Asia Argento potrebbe cercare di rilanciarsi partecipando alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. – riporta Libero – Dopo essere stata allontanata da X-Factor, il suo nome nella casa, è visto come probabile dal reparto trading (l’unità che si occupa di valutare probabilità e rischi di una scommessa) della sigla britannica Stanleybet, che dà l’ipotesi alla significativa quota di 2,50.” “L’ingresso nel loft di Cinecittà è quotato a 2,5% perché, secondo il ragionamento degli scommettitori, – si legge su Il Tempo – prendere parte al reality show di Canale 5 sarebbe il modo più veloce per Asia di ricostruirsi un’immagine.”

Sicuramente sarebbe un vero colpaccio per il Grande Fratello Vip e la partecipazione della Argento punterebbe tutti i riflettori sul reality, ma personalmente penso che non le sia nemmeno stata fatta la proposta.

Dopo gli scandali ‘razzismo’ e ‘bullismo’ del GF 15, sono quasi certo che Piersilvio voglia stare lontano da questo tipo di attenzione mediatica. Inoltre Asia più volte si è scagliata contro i reality e in particolare contro l’ultimo Grande Fratello.

Non avrei mai pensato nella mia vita di dover combattere contro un programma insulso come il #grandefratello, ma quando è troppo è troppo. #boycottGF15 — Asia Argento (@AsiaArgento) 1 maggio 2018

Denuncio tutti @GrandeFratello @carmelitadurso faccio collezione ormai — Asia Argento (@AsiaArgento) 30 aprile 2018