Il profilo Twitter di Asia Argento non esiste più. In un post pubblicato sulla sua fan page ufficiale si legge: “Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter”. Sarebbe dunque questo il motivo per cui l’attrice e regista avrebbe deciso di abbandonare il social network. “Ero stanca delle critiche degli haters”, “le cattiverie su di me non mi fanno stare serena”, “voglio iniziare l’anno con il piede giusto e la mente libera”, viene spiegato attraverso altri tre post pubblicati sul medesimo profilo che “non chiuderà”. A quanto pare, attraverso questa fan page, l’artista 42enne aggiornerà comunque chi la segue sui suoi impegni professionali.

Fonte