Asia Argento sarebbe andata a letto con Jimmy Bennett, questo – almeno – è quello che avrebbe scritto ad un amico per sms. A pubblicare il tutto è stato il sito TMZ che ha anche condiviso una foto dei due attori a letto insieme.

Gli sms inviati all’amico sarebbero recenti, dato che Asia Argento commenterebbe quel che accaduto in questi giorni, ammettendo il rapporto intimo con Jimmy Bennett: «Il pubblico non sa niente, solo quello che ha scritto il New York Times. Quel ragazzino arrapato mi è saltato addosso. Ho fatto sess0 con lui. Non sapevo fosse minorenne».

Asia Argento a letto con Jimmy Bennett: gli sms

Asia, sempre negli sms inviati all’amico, scrive che Jimmy si sarebbe innamorato di lei: «Mi ha scritto questo biglietto “TI AMO CON TUTTO IL CUORE”, mi mandava foto di lui nud0, il tutto per anni, fino a due settimane prima che arrivassero le sue accuse. Non è stato uno stupro, lui era sopra di me poi, mi ha detto che ero la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni».

Come reagirà X Factor Italia a tali (presunte) confessioni?

