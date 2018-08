Il rapporto professionale-sentimentale fra Asia Argento e Jimmy Bennett continua a far discutere, soprattutto con l’uscita di tutti i messaggi che la regista ha scritto all’attore nel periodo della loro frequentazione.

Fra questi ce n’è anche uno in cui Asia Argento confessa a Jimmy Bennett che sua figlia Anna Lou (la stessa che ha scatenato una polemica per aver imbrattato i sedili di un autobus) aveva una cotta per lui.

“Jimmy, Anna ha 11 anni ora e per un lungo periodo se le persone le chiedevano ‘di chi sei innamorata?’ lei diceva ‘Jimmy!’. Lei ha avuto per te una cotta da quando aveva 2 anni“.