Zac Efron è uno dei ragazzi più desiderati al mondo, eppure c’è una ragazza che ha saputo dire di no anche a lui. Ashley Tisdale è una grande amica dell’attore americano e in una recente intervista ha rivelato di aver fermato Zac mentre lui cercava di baciarla con la lingua sul set di Zack e Cody al Grand Hotel.

“Ho dovuto baciare Zac Efron nella serie The Suite Life of Zack and Cody, non ho un bel ricordo. Posso dire che è stato il peggior bacio, questo perché io sono molto vicina a lui ed è come mio fratello. All’epoca, lui era abituato a recitare alla Warner Bros, e in prodotti della The CW, ma noi eravamo su Disney Channel. Non si era reso conto di essere in una serie Disney e ha provato ad usare la lingua. Io ho reagito male, ‘Allontanati subito da me!’, è successo tutto velocemente. Gli ho detto una cosa del tipo ‘amico questa è Disney Channel. Non ci baciamo così su Disney Channel’. Non giudicatemi, è strano quando sei così vicino a qualcuno e lui cerca di baciarti così. Avevamo già fatto High School Musical insieme, lo conoscevo da anni. Ecco perché è stato il peggior bacio di sempre per me. Siamo troppo vicini io e Zac “.

In effetti anche io non credo che ce la farei a baciare in quel modo un mio caro amico, però è anche vero che non ho Zac Efron come bff.

Quindi cara Ashley…



First meeting of Miley, Zac Efron and Ashley Tisdale at Disney Press Conference, Feb 9th 2007. ✨ pic.twitter.com/fdkzVyyYVz — Miley Cyrus Updates (@MileyUpdates) September 8, 2019

zac efron é destinato solo e soltanto ad ashley tisdale ciao pic.twitter.com/nwv0BszIUS — genius, billionaire, playboy, philantropist ⎊ (@signofliam) September 16, 2016