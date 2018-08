Ashley Benson ha risposto alle voci secondo le quali sarebbe la nuova fidanzata di Cara Delevingne, sostenendo che non è mai stata una persona che ama condividere con i media i dettagli della vita privata.

Da qualche mese a questa parte, infatti, i media statunitensi romanzavano su una sua ipotetica storia con la modella Cara Delevingne e quando le due sono state sorprese dai paparazzi intente a scambiarsi in pubblico un tenero bacio, il rumor si è trasformato in conferma e a distanza di un paio di settimane un giornalista di People ha cercato di far chiarezza.

La dichiarazione di Ashley Benson su Cara Delevingne

“Le mie relazioni le tengo private e penso che sia meglio così, insomma, penso sia il miglior modo. Voglio dire, non puoi scappare se sei sotto i riflettori, cerco solo di tenere il massimo della privacy“.

Una dichiarazione che non ha confermato ma neanche smentito la storia con Cara Delevingne.