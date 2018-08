Cara Delevingne, dopo le relazioni tormentate con Rita Ora, St.Vincent e Paris Jackson, secondo i media statunitensi si sarebbe fidanzata con l’attrice Ashley Benson, nota ai più per aver preso parte a Pretty Little Liars.

Le due, dopo mesi di speculazioni e voci, si sono scambiate un tenero bacio in aeroporto, confermando di fatto la relazione.

Cara Delevingne e Ashley Benson si sono conosciute sul set del film Her Smell, che uscirà al cinema il prossimo anno.

La relazione fra le due sarebbe iniziata lo scorso maggio, quando la stampa statunitense le vide all’uscita del concerto di Lauryn Hill in quel di New York.