Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la quattordicesima e ultima puntata dello show di Barbara d’Urso dal titolo Live – Non è la d’Urso.

La quattordicesima puntata di Live – Non è la d’Urso ha fatto 2.620.000 telespettatori pari ad uno share del 18,3%. Su Rai Uno, invece, la partita di calcio della Nazionale ha totalizzato 6.002.000 telespettatori ed il 27,3% di share; mentre su Rai Due il film Qualcosa Di Speciale ha fatto 1.305.000 telespettatori ed il 6,1% di share e su Rai Tre Chi l’ha visto? ha tenuto incollati davanti la tv 1.692.000 telespettatori pari ad uno share del 8,9%.

Sulle reti Mediaset secondarie invece sono andati in onda Forrest Gump su Rete 4 che ha fatto 948.000 telespettatori ed il 5,2% di share ed il film Tutti Pazzi Per L’oro su Italia 1 ha fatto 1.004.000 telespettatori ed il 4,8% di share.

Durante la conferenza stampa, Barbara aveva così commentato gli ascolti di Live – Non è la d’Urso:

“Questo è un esperimento che vuole fare l’azienda, di un prodotto che possa garantire gli ascolti di cui hanno bisogno ed in questo momento all’azienda serve il 12%. In questo momento l’obiettivo di Canale Cinque è il 12% e vi assicuro che non è facile raggiungere con la contro-programmazione della Champions e di Chi l’ha Visto con un programma totalmente nuovo. In questo show si parla solamente e non è facile fare il 12%.”