Da Non è l’inferno a Il paradiso non esiste, ecco alcune delle migliori canzoni di Emma Marrone, fra le cantanti più amate in Italia.

Vincitrice di Amici nell’edizione del 2010, Emma Marrone è diventata negli anni uno degli artisti di punta del panorama musicale italiano. La sua voce, i testi profondi e le bellissime melodie fanno delle sue canzoni delle hit intramontabili, da cantare a squarciagola e riascoltare senza mai annoiarsi. Andiamo a riascoltare i più grandi successi di Emma!

Le canzoni di Emma Marrone più famose

Emma Marrone: Non è l’inferno

Cominciamo con il botto: Non è l’inferno è uno dei brani più famosi della cantante, scritto da Kekko dei Modà e interpretato da Emma durante la sessantaduesima edizione del Festival di Sanremo: una esibizione, la sua, che la porterà dritta alla vittoria.

Siamo di fronte a una canzone intensa, grintosa, con un testo che affronta una tematica delicata come quella della crisi economica che ha colpito diverse famiglie italiane. Una canzone da vivere al massimo. Ecco il video:

Emma Marrone: Amami

Un brano della svolta, quella rock, con la cantante che da quel momento viene considerata da molti come l’erede naturale di Gianna Nannini. Amami è un brano diretto e sincero, estratto dall’album Schiena composto dalla stessa Emma alle 3 del mattino, mentre imbracciava la sua chitarra. E anche questo verrà premiato, questa volta ai Wind Music Awards 2015, nella categoria singolo platino. Andiamo a riascoltarlo insieme:

Emma Marrone: Dimentico tutto

Altro giro, altra canzone. Siamo sempre all’interno di Schiena, album pubblicato nel 2013. Il terzo singolo è proprio Dimentico tutto, un brano che Emma aveva già presentato durante la dodicesima edizione di Amici, duettando con Moreno. Nel singolo, invece, vediamo Nesli al fianco della cantante: una contaminazione fra rock, blues, pop e rap, davvero interessante.

Bellissimo anche il videoclip ufficiale, attraversato da un’atmosfera anni Novanta.

Emma Marrone: Occhi profondi

Arriviamo al quarto album della carriera di Emma, Adesso. Fra i singoli c’è anche questo pezzo, composto da Ermal Meta e Dario Faini e pare fosse uno dei preferiti della cantante. Anche Occhi Profondi vincerà un premio, sempre si Wind Music Awards, vincendo la categoria Singolo Platino.

Ecco per voi il videoclip:

Emma Marrone: Effetto domino

Quinto e ultimo pezzo della nostra top five, e quinto album in studio, Essere qui, uscito nel 2018. Nella canzone si legge tutta la maturità di un’artista divenuta oramai pienamente consapevole delle proprie doti. Una melodia più elettropop rispetto al passato, e un testo che ha come tematica principale il sesso, declinato sotto il segno dell’ironia.

Ascoltiamo la canzone insieme: