Da Shakira a Jennifer Lopez, passando per gli storici mondiali del 2006. Ecco tutte le migliori canzoni dei mondiali di calcio!

Vere e proprie hit estive, che volenti o nolenti siamo costretti ad ascoltare ovunque, ma che sono in grado di risvegliare fortissime emozioni in tutti i tifosi: ecco le migliori canzoni dei mondiali di calcio!

Le migliori canzoni della Coppa del Mondo

I mondiali non sono solo una delle competizioni più attese durante l’anno in cui cadono, ma sono dei veri e propri spartiacque, momenti che segnano la vita di paesi, famiglie, tifosi e appassionati. E ogni edizione della Coppa del mondo, sin dal 1962, ha avuto una canzone ufficiale, una sorta di inno per accompagnare il clima di entusiasmo che si respira.

Le canzoni, inoltre, vengono utilizzate durante i prepartita, durante le pubblicità e anche dagli sponsor, diventando così delle vere e proprie etichette, che anche a distanza di anni possono ricordarci anche solo dalla prima nota un gol, un’azione spettacolare, e per chi è fortunato, i propri beniamini alzare la coppa al cielo.

Insomma, siete pronti a rivivere emozioni fortissime con le migliori canzoni dei mondiali di calcio? Cominciamo subito!

I mondiali del 1990 in Italia

Non potevamo cominciare con i mondiali organizzati nel nostro Paese, anche se purtroppo la nazionale uscì alle semifinali con l’Argentina. Ma di quell’annata oltre al grande rammarico è rimasta anche la canzone ufficiale, firmata da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato: Un’estate italiana, da molti conosciuta anche come Notti magiche. Un testo forte, che vuole essere un messaggio di speranza nei confronti di tutti coloro che hanno un sogno e vogliono inseguirlo fino alla fine. Ecco il brano:

La canzone del mondiale 2006 in Francia

Si tratta di The Time of Our Lives, pezzo firmato da Il divo. Non potevamo non inserire nella nostra top five la canzone dei mondiali vinti dall’Italia, i quarti dopo Italia 1934, Francia 1938, Spagna 1982. La canzone vuole essere un messaggio di pace e fratellanza, e ha segnato la competizione dall’inizio alla fine. Anche se molti italiani, sicuramente, più che questa ricorderanno un certo coro che fa po popo po po po po... Ecco il video della canzone:

La canzone dei mondiali del 2010 in Sudafrica

Sicuramente una delle hit indiscusse dell’estate 2010, e che ancora oggi fa ballare tutto il mondo. La Coppa in Sudafrica ha avuto di certo una delle più belle e coinvolgenti colonne sonore di sempre: Waka Waka (This time for Africa) di Shakira. Riviviamo insieme tutte le emozioni del video:

La Coppa del Mondo del 2014 in Brasile

Gli anni avanzano, la musica si evolve, e così come il calcio vive di contaminazioni, esperimenti e innovazioni. I mondiali del 2014 ne sono l’esempio: siamo di fronte a un calcio oramai mutato, più veloce, ma al tempo stesso più fisico, e che vuole garantire sempre e solo una cosa, lo spettacolo. Sembra quasi di poter dire lo stesso della canzone ufficiale, We Are One (Ola Ola) di Pitbull ft. Jennifer Lopez e Claudia Leitte. Un brano dal ritmo brasiliano ma contaminato da influenze elettroniche e disco. Ecco il videoclip ufficiale:

La canzone dei mondiali di Russia 2018

Concludiamo con la canzone del mondiale 2018: Maluma e Derulo ci regalano l’inno della competizione, Colors, un tormentone estivo da primo posto in classifica, anche se meno coinvolgente e ritmato di alcuni pezzi delle edizioni precedenti. Ecco il videoclip:

Ma in Russia le sorprese non finiscono qui. Infatti, per la prima volta, i campionati del mondo hanno due canzoni ufficiali. Oltre al pezzo di Derulo, infatti, ecco Live It Up di Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi. Pezzo dinamico e divertente, e che insieme all’altro inno va a comporre un duo martellante, nonché un collettivo di stelle del mondo della musica mai visto prima. Ascoltiamola insieme:

FONTE FOTO: https://it.pinterest.com/pin/12033123974991875/