Thegiornalisti, New York è il nuovo singolo estratto da Love, quinto album della band capitanata da Tommaso Paradiso. Ecco la canzone!

I Thegiornalisti l’hanno fatto ancora, e questa volta il capolavoro si chiama New York. Difficile oramai che Tommaso Paradiso e soci sbaglino una canzone, e dopo i primi due singoli estratti da quello che sarà il loro quinto album in studio, ecco il terzo, New York, una romantica ballata sentimentale.

Thegiornalisti: New York

Sentimentale, profonda, intensa. New York è il terzo singolo di Love, e questa volta i Thegiornalisti hanno puntato tutto su una ballad. Prevedibile dopo i primi due singoli, Questa nostra stupida canzone d’amore e Felicità Puttana, che quest’anno ha letteralmente intasato tutte le radio italiane.

La canzone è lenta ma da primo ascolto, e rimanda molto a Sold Out e a quelle atmosfere brit pop tanto care a Tommaso. Ecco il nuovo singolo dei Thegiornalisti!

Quando esce Love dei Thegiornalisti?

Intanto c’è grande attesa per Love, il quinto album del trio capitanato da Paradiso, di cui intanto è stata rilasciata la copertina e la tracklist completa. La band per il momento ha svelato 3 canzoni su 11 tracce, e tutti i fan non vedono l’ora di scoprire le restanti. Ma quando esce Love?

Bisognerà aspettare sino al 21 settembre. Un disco che arriva circa due anni dopo il grande successo di Completamente Sold Out. Un mese dopo, il 19 ottobre per l’esattezza, la band partirà per il tour nei palazzetti dello sport in Italia. Un trionfo già prima di cominciare, dal momento che tantissime date sono andate sold out, costringendo la band a raddoppiare (o addirittura a triplicare) gli appuntamenti.

E ora non ci resta che attendere con impazienza l’uscita del nuovo disco dei Thegiornalisti, poi avremo un mese per imparare tutte le canzoni e cantarle con loro sotto al palco!

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/tommasoparadiso/?hl=it