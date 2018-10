Dopo Morirò da re, ecco il grande ritorno dei Maneskin: Torna a casa è il nuovo singolo, una ballad rock’n’roll struggente e sentita.

I Maneskin sono tornati con un nuovo brano dal titolo Torna a casa, secondo singolo estratto da quello che sarà il loro album d’esordio ufficiale, che li farà definitivamente affacciare sulla scena. Andiamo ad ascoltare la nuova, intensa e meravigliosa canzone del quartetto divenuto celebre grazie a X Factor.

Maneskin: Torna a casa, il nuovo singolo della band

Certo, la fama è arrivata grazie al celebre programma TV, dove la band si è classificata seconda alle spalle di Lorenzo Licitra. Ma come si suol dire, quando uno è bravo, è bravo. Anzi, nel caso dei Maneskin si dovrebbe osare di più: e quando uno spacca, spacca. Questo per dire che sono stati tanti i vincitori di X Factor (o i concorrenti che hanno sfiorato la vittoria) a sparire dai radar della discografia.

Non è certo il caso dei Maneskin, che invece stanno confermandosi canzone dopo canzone, concerto dopo concerto: lo dimostra la maturità di Torna a casa, un pezzo che ci disabitua al Damiano rocker per dare alla band una veste più sensibile, calma ma solo alla apparenza, pronta di nuovo ad esplodere come una supernova.

Ecco, per voi, Torna a casa dei Maneskin:

Quando esce il nuovo album dei Maneskin

Con Morirò da re i Maneskin avevano segnato la loro svolta in italiano. E da quel momento tutti quanti non vedono l’ora di scoprire i nuovi inediti della band, che intanto continua a regalare perle ai suoi fan. Il disco, fra l’altro, dovrebbe uscire proprio ad ottobre. In poche parole, ci siamo…

E a proposito di perle, la speranza è proprio che tutti i pezzi siano all’altezza dell’ultima Torna a casa. Una ballad che ha già fatto innamorare tutti i fan (ulteriormente, s’intende) del quartetto di Roma. Ma il dubbio, ora, è ancora più grande: questa Marlena, chi è? Magari lo scopriremo nell’album. Magari…