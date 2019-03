ASAP Rocky in concerto a Milano: la data e le informazioni sui biglietti per lo show del rapper.

ASAP Rocky arriva a Milano per l’unica data italiana del 2019. Il rapper, modello e attore americano, ex membro del collettivo ASAP Mob, sarà protagonista di uno show spettacolare nel capoluogo lombardo la prossima estate.

Già annunciato anche il nome dell’artista che aprirà il suo evento. Ecco tutti i dettagli su un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli amanti del rap sperimentale e della trap d’Oltreoceano.

ASAP Rocky concerto a Milano: data e biglietti

La locationg scelta è il Circolo Magnolia, la data il 17 luglio 2019. L’apertura è affidata a Octavian, giovane talento di origine ivoriana della scena rap anglo-francese, autore di un mixtape uscito nel 2018, Spaceman.

Le informazioni sulla vendita dei biglietti saranno diffuse nelle prossime ore.

La data italiana di ASAP Rocky s’inserisce nel tour promozionale del suo ultimo lavoro, Testing, uscito il 25 maggio 2018. All’interno di questo disco, il terzo della carriera del rapper, sono presenti anche artisti di grande prestigio come Moby.

Di seguito il video dell’ultimo singolo di ASAP Rocky, Kids Turned Out Fine:

Chi è ASAP Rocky

Dopo primi anni all’interno del collettivo ASAP Mob, il rapper ha raggiunto il successo nei primi anni Duemiladieci grazie alle collaborazioni, tra gli altri, con Kendrick Lamar e Rihanna.

Ha raggiunto il primo posto in classifica negli Stati Uniti nel 2013 con l’album LONG.LIVE.A$AP. Grande successo anche nel 2015 con At. Long. Last. ASAP.

Artista polivalente, è salito alle cronache non solo musicali, ma anche del gossip quando, nel 2012, ha iniziato una relazione con la rapper Iggy Azalea, durata circa un anno.

Il suo ultimo disco, Testing, del 2018, è un lavoro molto sperimentale, che ha ottenuto un buon successo di vendite e, e anche buone critiche, negli Stati Uniti. Piacerà anche al pubblico italiano?

