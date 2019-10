Brutto infortunio per il laterale della Roma, Davide Zappacosta. Questa mattina, infatti, il giocatore si è infortunato durante l’allenamento. Il terzino destro giallorosso, rientrato ieri tra i convocati dopo un infortunio al polpaccio, come spiega la Roma nel bollettino medico “nel corso della seduta odierna di allenamento, Davide Zappacosta ha riportato in modo del tutto fortuito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”. Il giocatore è stato visitato questo pomeriggio a Villa Stuart. Già nelle prossime ore l’operazione con i tempi di recupero stimati in 5-6 mesi. “Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione”, scrive la Roma.

Fonte