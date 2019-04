L’attività fisica

SAPPIAMO bene che l’attività fisica svolge un ruolo fondamentale per la nostra salute. Anche quando, con l’avanzare dell’età, inizia ad aumentare aumentare il rischio di soffrire di artrosi, una malattia degenerativa delle articolazioni che può portare all’invalidità e a una conseguente perdita di indipendenza nella vita quotidiana. E se per i sedentari un cambiamento radicale delle proprie abitudini può sembrare difficile, non è il caso di scoraggiarsi. Anche con un impegno minimo, infatti, i risultati si vedono. A raccontarlo sono i ricercatori della Feinberg School of Medicine della Northwestern University, negli Stati Uniti, che nel loro studio appena pubblicato sulle pagine dell’American Journal of Preventive Medicine dimostrano che anche appena un’ora di attività fisica vigorosa a settimana è sufficiente per diminuire considerevolmente il rischio di disabilità legato all’artrosi.

L’artrosi è un disturbo estremamente diffuso, e attualmente privo di una cura risolutiva. Per evitare che i sintomi progrediscano fino a causare invalidità è quindi fondamentale agire sui fattori di rischio: in primis obesità e sedentarietà. E in questo senso, l’attività fisica è consigliatissima e a quanto pare basta un impegno limitato, come sottolina lo studio Usa. Ma forse serve qualche cosa in più di un’ora a settimana. “Le principali linee guida internazionali, come ad esempio quelle americane, prevedono 150 minuti a settimana”, spiega Guido Valesini, professore ordinario di reumatologia dell’Università di Roma La Sapienza. Il problema è che trattandosi di un disturbo che colpisce in età avanzata, spesso arriva il momento in cui i pazienti non riescono più ad aderire a un regime di allenamento tutto sommato impegnativo, e in molti casi non potendo seguire correttamente le indicazioni del medico finiscono per scoraggiarsi, e tornare sedentari. “In questo senso – continua Valesini – lo studio pubblicato sul Journal of Preventive Medicine è interessante: si tratta di risultati verosimili, e suggeriscono che anche non riuscendo a raggiungere la soglia di attività fisica attualmente consigliata è comunque possibile trarre dei benefici, e in particolare prevenire il rischio di disabilità, anche con un impegno che è sì più contenuto, ma anche più facile da portare a termine per un’ampia fascia di pazienti”.

La ricerca

Nello studio, i ricercatori si sono concentrati su pazienti di età compresa tra 49 e 83 anni con dolore e rigidità delle articolazioni inferiori. Per capire se anche un allenamento più breve può sortire qualche effetto benefico, i ricercatori hanno coinvolto oltre 1.500 adulti provenienti dalla Osteoarthritis Initiative, un ampio studio sull’osteoartrite del ginocchio, svolto dal 2008 al 2014 in Usa. “Ci siamo concentrati sugli adulti con dolore o rigidità nelle articolazioni inferiori, come anca, ginocchio, caviglia e piede, perché sono a maggior rischio di disabilità”, precisa Dorothy D. Dunlop, ricercatrice della Northwestern University che ha coordinato lo studio. All’inizio della ricerca, tutti i partecipanti sebbene avessero sintomi come dolore e rigidità della articolazioni inferiori, non riportavano alcun tipo di disabilità. Per monitorare i loro livelli di attività, i ricercatori si sono serviti degli accelerometri e successivamente hanno intervistato i partecipanti ogni due anni, per quattro anni.

I risultati

Al termine dello studio, i ricercatori hanno osservato che le persone che svolgevano almeno 56 minuti a settimana di esercizio fisico, da moderato a vigoroso, hanno avuto un rischio ridotto dell’86% di presentare i sintomi della disabilità motoria, ovvero non riuscire a camminare a meno di un metro al secondo di velocità, e del 45% di svolgere semplici attività quotidiane, come lavarsi e vestirsi, rispetto a coloro che hanno svolto meno attività fisica. Solo il 3% dei partecipanti che hanno svolto 56 minuti di attività fisica settimanale infatti hanno sviluppato una disabilità dopo 4 anni dall’inizio dello studio, contro il 24% di quelli meno attivi, e solo il 12% ha riportato problemi nello svolgimento delle proprie attività quotidiane, a fronte di un 23% tra i partecipanti sedentari. Gli stessi autori ammettono che la ricerca presenta alcuni limiti, e che potrebbero essere utili ulteriori ricerche per confermare i risultati su una classe più ampia di pazienti. Tutto considerato, comunque, anche così si tratta di risultati estremamente interessanti. Il messaggio, in effetti, è piuttosto semplice: invecchiando è importante cercare di rimanere attivi il più possibile, e se non si riesce a sostenere una routine più impegnativa come quella consigliata dalle linee guida, anche un piccolo impegno quotidiano può fare la differenza. Bastano appena 10 minuti al giorno, d’altronde, per raggiungere la soglia di esercizio valutata nello studio.