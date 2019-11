La remissione, per i pazienti con artrite reumatoide, è un obiettivo raggiungibile: stare bene, portando avanti con costanza una terapia farmaceutica, significa eliminare i sintomi di una malattia dolorosa e spesso invalidante. E’ quanto emerge da un incontro a margine del 56° Congresso nazionale della Società italiana di reumatologia di Rimini: decisiva la ricerca e l’innovazione scientifica. “Il parere positivo del Chmp (Committee for Medicinal Products for Human Use) dell’Agenzia europea dei medicinali per upadacitinib come trattamento dell’artrite reumatoide è sia per i medici reumatologi che per i pazienti un importante passo in avanti“, puntualizza Roberto Caporali, docente di reumatologia dell’Università degli Studi di Pavia.

