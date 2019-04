Il programma dell’Umbria Jazz 2019: line up, artisti, date e biglietti su uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana.

Come ogni anno si rinnova anche nel 2019 l’appuntamento con l’Umbria Jazz, il più importante festival jazzistico (ma ormai aperto anche ad altri generi) in Italia.

Nato nel 1973, si svolge ogni anno a Perugia e ha nel corso della sua storia ospitato alcuni degli artisti più importanti di tutti i tempi: da Al Jarreau a B.B. King, da Caetano Veloso a Carlos Santana, da Chet Baker a Chick Corea, passando per Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Miles Davis, Pat Metheny, Stefano Bollani… e anche Lady Gaga!

Chi saranno i protagonisti dell’edizione 2019 dell’Umbria Jazz? Scopriamolo insieme.

Umbria Jazz 2019: artisti, line up e date

Anche quest’anno si alterneranno sul palco perugino grandi nomi della musica jazz (e dintorni), ma anche personaggi appartenenti alla musica mainstream. Ovviamente, sempre di altissimo profilo e non certo giovani di belle speranze.

Ecco il calendario con le date dei concerti annunciati all’interno della rassegna:

-12 luglio la Robben Ford Band e a seguire Max Gazzè, Alex Britti e Manu Katché;

-13 luglio Alan Harris e a seguire Diana Krall;

-14 luglio Paolo Conte;

-15 luglio Michel Camilo e a seguire George Benson;

-16 luglio Chick Corea e a seguire Richard Bona;

-17 luglio Nik West e a seguire Nick Mason e i Saucerful of Secrets;

-18 luglio i King Crimson;

-19 luglio Snarky Puppy e a seguire Kamasi Washington;

-20 luglio Thom Yorke;

-21 luglio Christian McBride e a seguire Ms. Lauryn Hill.

Come arrivare all’Umbria Jazz 2019

Arrivare all’Umbria Jazz è semplice. Ovviamente si può raggiungere Perugia con la propria auto e parcheggiare nelle vicinanze dell’Arena Santa Giuliana. Ma ovviamente è consigliabile arrivare a Perugia in treno o tramite i numerosi pullman che portano in città.

I collegamenti con i mezzi pubblici nel capoluogo umbro saranno ovviamente potenziati per tutto il periodo del Festival, con corse attive fino alle 2 di notte.

UJ 2019: i biglietti

Sono già in vendita nei rivenditori autorizzati e sul circuito TicketOne i tagliandi per i concerti del Festival. Il prezzo di partenza per quasi tutti gli eventi in calendario è di 28€.

Ogni altra informazione è comunque disponibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.umbriajazz.com.

Di seguito il video di Doo-Wop, famoso brano di Lauryn Hill, tra i protagonisti di quest’anno:

