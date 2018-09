Ecco il programma Firenze Rocks 2019: orari, date, line up e tutti gli artisti che parteciperanno all’evento musicale.

Torna il Firenze Rocks, che è stato confermato sempre alla Visarno Arena anche per il 2019. Il festival andrà dunque in scena per il terzo anno consecutivo, con una line up da urlo e tante sorprese. Ecco il programma completo della rassegna!

La line up Firenze Rocks 2019: date e orari

Confermata la location dell’ippodromo di Visarno, mentre per quanto riguarda le date, il festival si terrà in quattro giornate, da giovedì 13 a domenica 16 giugno 2019.

Grande attesa per la line up, dal momento che nel corso degli anni sono stati tanti gli ospiti del festival di risonanza internazionale. Basti citare Foo Fighters, Aerosmith, Eddie Vedder, Iron Maiden e tanti altri.

La scaletta del Firenze Rocks 2019 si delineerà sicuramente nel corso delle prossime settimane, ma un grande nome è stato già fatto: si tratta dei Cure. La band inglese si esibirà il 16 giugno 2019, l’ultima giornata.

Come arrivare al Firenze Rocks 2019

Si tratta di un evento con grande seguito, che ha portato negli scorsi anni addirittura 350mila visitatori dall’estero e attira pubblico da tutta Italia, per cui vi consigliamo vivamente di servirvi dei mezzi pubblici o di muovervi a piedi.

Potete utilizzare i mezzi della Linea 1 Tramvia, che arriva direttamente al comune di Scandicci passando per il centro città. Le fermate a cui scendere sono Paolo Uccello e Cascine, poi non dovrete far altro che camminare ancora per pochi minuti, dritti verso l’ingresso della manifestazione. Il servizio è garantito fino alle ore notturne.

I parcheggi per il Firenze Rocks 2019

Se invece vi muovete in macchina e arrivate dall’autostrada, potete parcheggiare la vostra vettura presso il parcheggio di Villa Costanza, che raggiungerete con estrema facilità nel caso arriviate dalla A1 e dalla Firenze – Pisa.

Una volta posteggiata l’auto potrete prendere la Tramvia, che è raggiungibile a pochi minuti a piedi. Se invece dovete parcheggiare la vostra moto, potrete recarci in Piazzale Vittorio Veneto, lato del Parco delle cascine.

Firenze Rocks 2019: i biglietti

Per quanto riguarda i biglietti, si possono reperire in anteprima esclusiva attraverso l‘App ufficiale di Firenze Rocks. I ticket saranno disponibili da martedì 2 ottobre 2018.

Per chi invece non usufruirà dell’app, i biglietti saranno in vendita da mercoledì 3 ottobre su Ticketone e presso tutti i rivenditori autorizzati.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thecure/?tn-str=k*F