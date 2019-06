Il programma del Giffoni Music 2019: date, line up, artisti e tutte le informazioni sul Festival musicale organizzato nell’ambito del Giffoni Film Festival.

Il Giffoni Music sta per tornare. Anche nel 2019 il festival che affianca quello dedicato al mondo della musica vedrà tanti grandi nomi della musica italiana protagonisti di una serie di show di grande prestigio tra il 19 e il 27 luglio.

Non solo concerti gratuiti, masterclass e incontri con i fan. Il Giffoni Music vedrà anche nel corso della rassegna un Rap Contest riservato ad alcuni giovani emergenti della nostra musica hip hop. In giuria saranno presenti il deejay Max Brigante, Don Joe (producer dei Club Dogo), Anastasio, Shade e Junior Cally. Nomi che fanno parte anche della line up.

Giffoni Music 2019: gli artisti

Dal vincitore di X Factor 2018 Anastasio a quello di Sanremo Mahmood, la line up del Giffoni Music è davvero di primissimo livello. Tanti i protagonisti già visti sul palco dell’Ariston, così come le star della musica hip hop tanto amate dai più giovani. Andiamo a scoprire il calendario completo di tutti gli eventi, che avranno luogo gratuitamente nel mese di luglio:

19 luglio – Anastasio + La Maschera

20 luglio – Elodie + La Rua

21 luglio – Arisa + The Minis

22 luglio – Shade + Mondo Marcio

23 luglio – Boomdabash + Fred De Palma

24 luglio – Daniele Silvestri + La Municipal

25 luglio – Izi + Junior Cally

26 luglio – Emis Killa + finale rap contest

27 luglio – Mahmood

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/

Giffoni Music, dove si trova: come arrivare

Il Giffoni si tiene a Giffoni Valle Piana, 24 chilometri dalla stazione di Salerno. Si può arrivare ovviamente in treno, o in aereo atterrando a Napoli Capodichino (80 chilometri da Giffoni).

Con mezzi privati, per chi viene da nord, bisogna prendere l’uscita Pontecagnano dell’Autostrada Napoli-Salerno (A3). Per chi viene da sud l’uscita da prendere è Battipaglia o ancora Pontecagnano. Ulteriori informazioni sul giffonifilmfestival.it.

Di seguito il video di Soldi di Mahmood:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/