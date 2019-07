Radio Italia Live 2019: gli artisti e i protagonisti del concerto gratuito al Fosos Floriana di Malta.

Radio Italia Live – Il concerto arriva per la prima volta a Malta. Dopo il successo degli eventi di Milano e Palermo, per la prima volta lo spettacolo organizzato dalla principale radio dedicatata alla musica italiana esce dai confini nazionali per raggiungere la vicina isola del Mediterraneo.

Andiamo a scoprire insieme tutti gli artisti che faranno parte del cast spettacolare per questo nuovo straordinario appuntamento musicale.

Radio Italia Live 2019: gli artisti del concerto di Malta

Ecco tutti gli artisti che faranno parte del cast di Malta, tra grandi nomi del pop, del rap italiano e anche qualche ritorno a sorpresa: Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Francesco Gabbani, Gué Pequeno, J-Ax, Mahmood, Max Pezzali, Raf e Umberto Tozzi.

Il concerto si svolgerà il 4 ottobre dalle ore 20 nella location Fosos Floriana di Malta, all’interno dell’ambito del Mediterranean Stars Festival. Faranno parte dello spettacolo anche artisti maltesi, come Ira Losco.

A accompagnare i cantanti ci saranno i Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Come vedere Radio Italia Live – Il concerto a Malta

L’evento di Malta, come già quelli di Milano e Palermo, sarà trasmesso in diretta televisiva. Stavolta il canale scelto è Radio Italia tv, canale 70 del digitale terrestre e 725 di Sky. Inoltre sarà trasmesso integralmente su Radio Italia solomusicaitaliana.

Non solo. Si potrà infatti seguire il concertone anche in streaming sul sito radioitalia.it e sulel app gratuite di Radio Italia, oltre che sui profili social.

Insomma, non resta che attendere ottobre per poter assistere a uno degli eventi musicali più spettacolari del prossimo autunno.

Per capire cosa ci aspetterà, rivediamoci l’emozionante esibizione di Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019, nel Radio Italia Live dello spettacolare Foro Italico di Palermo:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/