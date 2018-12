'Artigianato in Fiera', la Calabria in mostra a Milano

La Calabria sbarca a Milano. E lo fa con i propri manufatti e creazioni d’arte. La vetrina internazionale ‘L’artigiano in Fiera’, che si terrà nello spazio espositivo di Rho fino al 9 dicembre, racchiude nelle sue varie produzioni un patrimonio identitario unico ed esclusivo. “L’artigianato si conferma settore di riferimento per le politiche di sviluppo internazionale delle produzioni calabresi in continuità con il lavoro che stiamo portando avanti in questi anni” ha detto il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio .

A incantare il pubblico i prodotti dell’abile maestria degli artigiani calabresi che va dalla lavorazione del legno all’enogastronomia; dalla moda alla ceramica; dalla liuteria alla tessitura. Fino al 9 dicembre ci sarà spazio, inoltre, per le connessioni fra moda e design, per la lavorazione del legno, per la ceramica e l’intreccio delle fibre vegetali di castagno.