Tra le innumerevoli inaugurazioni, press preview, performance e incontri che hanno occupato i tre giorni di anteprime stampa della 58a Biennale di Venezia, non era facile ottenere attenzione. Eppure “I’m the Island”, la barca di luce di Domenico Pellegrino è stata tra le installazioni più fotografate: invitato al padiglione del Bangladesh dai due curatori, Mokhlesur Rahman e Viviana Vannucci, Pellegrino ha affiancato gli artisti bengalesi, sposando il tema scelto dal Paese, ovvero Thirst, la sete. “Complimenti a Domenico Pellegrino, unico siciliano presente alla Biennale – interviene il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, che ha creduto fin da subito alla capacità evocativa di I’m The Island – che ha creato una barca che sa di viaggio, percorso, ricerca di conoscenza, voglia di vita. L’ho trovata una testimonianza straordinaria e, per questo, l’Ars ha sostenuto un’opera che, richiamando alla memoria il principio della filosofia presocratica, ci ricorda come l’acqua può essere considerata l’essenza di tutte le cose, dove tutto ha inizio e fine. Ammirando la barca luminosa di Pellegrino, non si può non pensare alle imbarcazioni su cui viaggiano centinaia di disperati, per i quali l’acqua rappresenta l’unico elemento per sfuggire da guerra e carestie e approdare ad un mondo migliore”.

