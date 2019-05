– La lotta all’Aids si fa anche a colpi di pennello. E’ stata presentata l’edizione 2019 di “Arte & AIDS”, la campagna di Anlaids Lazio ideata per sostenere progetti di sensibilizzazione e prevenzione nella lotta all’Aids.

Artisti, creativi e personalità di diversi settori saranno alle prese con tavolozza e pennello per realizzare delle ‘opere’ da trasformare in uno strumento di raccolta fondi: dipinti, ma anche disegni, foto e collage realizzati con un vero e proprio kit per pittura offerto da Vertecchi e Maimeri completo di tela, tavolozza, colori e pennelli, le celebrities danno vita a opere ispirate ai temi della prevenzione, dell’amore e del rispetto verso gli altri, della lotta alla discriminazione e del sostegno a chi soffre. I lavori saranno esposti giovedì 13 giugno a Palazzo Doria Pamphilj. La sera del 13 giugno la storica residenza seicentesca ospiterà infatti il Charity Gala annuale di Anlaids Lazio, dove nel corso dell’evento le opere saranno oggetto della consueta asta benefica.



Allarme giovani

Il Lazio, insieme a Liguria e Toscana, è tra le regioni italiane con le più alte incidenze di infezione da Hiv. La riduzione di attenzione mediatica verso la malattia, non ancora debellata e per la quale non esiste ad oggi una cura per la guarigione definitiva, ha creato una generale disinformazione soprattutto tra i giovani, i più esposti secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità. Anche se in Italia si registra una lieve diminuzione dei casi di nuove infezioni da Hiv, il calo è minimo rispetto alla fascia dei giovani sotto i 25 anni, sintomo del fatto che è diminuita la percezione del rischio di trasmissione soprattutto tra i ragazzi: in questa fascia di età la diffusione della malattia diminuisce più lentamente rispetto che nelle altre fasce d’età, situazione su cui incide anche una scarsa propensione a ricorrere al test e il mancato uso del profilattico, che tra i giovanissimi può arrivare a superare il 50%. Pochissimi progressi dunque, che in assenza di investimenti in programmi di prevenzione, sensibilizzazione, diagnosi e cura rischierebbero addirittura di aggravare il quadro attuale.

Il charity di gala

La serata di Gala a Palazzo Doria Pamphilj è ormai un appuntamento prezioso e consolidato per richiamare l’attenzione sul tema dell’Aids, un evento di grande valore sociale e culturale che unisce la raccolta fondi all’intrattenimento. Dopo il successo della passata edizione, l’evento del prossimo 13 giugno si annuncia ricco di novità, con un parterre di personalità d’eccezione e tante iniziative speciali: anche quest’anno la regia della serata sarà a cura di Matteo Corvino, designer e organizzatore di spettacoli teatrali e grandi eventi, così come la cena della serata di Gala porterà ancora la firma dello Chef stellato Giuseppe Di Iorio. “Arte & AIDS” rinnova inoltre il sodalizio con l’Accademia di Belle Arti di Roma: gli studenti della prestigiosa istituzione romana di alta formazione artistica, con l’aiuto dei docenti e la supervisione di Matteo Corvino, realizzeranno i decori e gli elementi scenografici del Charity Gala e impreziosiranno la serata con live painting ed una sfilata di capsule collection realizzate per l’occasione. Da quest’anno anche lo IED Istituto Europeo di Design supporterà “Arte & AIDS” curando l’area digital dell’intero progetto. Il Charity Gala del 13 giugno vedrà come di consueto il sostegno del Main Sponsor Trust Doria Pamphilj.

I protagonisti

Dopo il successo dello scorso anno che ha visto tra i ‘pittori’ d’eccezione anche Alessandro Preziosi, Filippo Magnini, Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Paolo Sorrentino e Ornella Muti, sono già tantissimi gli artisti e le personalità che si preparano alla nuova edizione: da Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti a Giorgio Marchesi, Ferzan Ozpetek, Martina Stella, passando per Max Giusti e Costantino della Gherardesca, i cantautori Briga e Nina Zilli, il rapper Gemello, la pluricampionessa mondiale di scherma Arianna Errigo, Diana Del Bufalo, Federica Cacciola, Andrea Delogu, Giulia Bevilacqua e tanti altri nomi che saranno svelati nelle prossime settimane.

“Dal 1988 Anlaids Lazio è in prima linea nella lotta contro l’Aids – ha dichiarato Massimo Ghenzer, Presidente di Anlaids Lazio – Quest’anno celebreremo il diciassettesimo Charity Gala e lo faremo per la quinta volta a Palazzo Doria Pamphilj. Per questo voglio rivolgere un ringraziamento alla generosità di Roma e all’ospitalità di Jonathan Doria Pamphilj per averci concesso ancora una volta una delle residenze più belle d’Europa”



“Anche quest’anno sarà un appuntamento unico tra arte e bellezza – ha proseguito Jonathan Doria Pamphilj, Tesoriere Anlaids Lazio – ci aiuterà a mantenere alta l’attenzione sull’Aids: non se ne parla più come una volta, ma ciò non significa che l’Hiv sia scomparso. Ringrazio in primo luogo il Trust Doria Pamphilj per la loro solidarietà e generosità, nonché tutte le persone, associazioni e istituti che orami da anni ci accompagnano nell’adempimento della nostra missione. Mi piace pensare che le straordinarie opere d’arte del ‘600 esposte a Palazzo possano per una notte essere affiancate da opere d’arte contemporanea create per trasferire un messaggio così importante”



Il premio intitolato a Fernando Aiuti

Anlaids Lazio istituisce un premio intitolato alla memoria del professor Fernando Aiuti, immunologo di fama mondiale e fondatore di Anlaids scomparso lo scorso 9 gennaio, pioniere nella lotta all’Aids, a cui ha dedicato gran parte della sua carriera.



Il premio, istituito da Anlaids Lazio e gestito congiuntamente alla famiglia Aiuti in riconoscimento del suo contributo alla ricerca e alla lotta all’Aids, avrà cadenza annuale e sarà destinato alla personalità ritenuta meritevole di aver contribuito in ambito scientifico o sociale alla ricerca, all’assistenza e alla prevenzione della malattia: “Da quando ho ereditato la presidenza di Anlaids Lazio più di 18 anni fa, ho goduto della profonda amicizia del professor Aiuti – dichiara Massimo Ghenzer, Presidente di Anlaids Lazio – con il consenso della sua famiglia abbiamo pensato all’istituzione di un riconoscimento che porti il suo nome e che trasferisca i valori di un uomo che ha lottato un’esistenza intera per eliminare pregiudizi e falsità legate all’Aids, una malattia da affrontare e sconfiggere, non la peste”.



All’interno della commissione preposta all’assegnazione del premio figureranno tra gli altri il Presidente di Anlaids Lazio Massimo Ghenzer, il Vicepresidente Pasquale Narciso e Alessandro Aiuti, affermato medico ricercatore nonchè figlio del celebre immunologo e scienziato.