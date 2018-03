– Gattuso è appena all’inizio, però ha già ottenuto un risultato significativo: con la qualificazione ai rigori alla finale di Coppa Italia, dopo il pareggio per 0-0 nei 120 minuti con la Lazio, ha infilato il 13esimo risultato utile consecutivo del Milan tra campionato e coppe. La squadra rossonera non collezionava una striscia così lunga da dicembre 2009 quando Gattuso era ancora giocatore insieme ad altre bandiere dell’era vincente del Milan, come Inzaghi, Nesta, Pirlo e Seedorf.

CONFERMA GIA’ PRONTA – I primi tre mesi dell’ex mediano sono stati sorprendenti. Complice il crollo di Roma e Inter, ha avvicinato la zona Champions; spinto la squadra alla finale di Coppa Italia e portato i rossoneri a un prestigioso ottavo di Europa League con l’Arsenal. Non a caso sembra imminente il prolungamento del suo contatto da parte della società. Un bilancio che va al di là di ogni aspettativa per un allenatore arrivato con la patente di traghettatore e partito malissimo con una serie di delusioni contro Benevento, Verona e Atalanta. Sembra un caso di scuola di allenatore subentrante in grado di allungare il suo orizzonte al di là delle previsioni iniziali (e dire che a dicembre risultati alla mano Gattuso era il peggiore dei tecnici arrivati al posto di colleghi esonerati in Serie A).

GLI ESEMPI DI CARLETTO E ZIZOU – È chiaro che i paragoni al momento sono prematuri. Ma il crescendo di queste ultime settimane evoca i precedenti di altri allenatori arrivati in sordina e capaci di restare a lungo. Restando al Milan viene in mente Carlo Ancelotti, chiamato al posto di Fatih Terim a novembre 2001. Il tecnico emiliano guiderà i rossoneri fino al 2009 vincendo, tra le altre cose, due Champions League, un Mondiale per club e uno scudetto. In questo momento il caso più clamoroso è quello di Zinedine Zidane, arrivato sulla panchina del Real Madrid al posto di Rafa Benitez a gennaio 2016, alla prima vera esperienza da allenatore di alto livello (in precedenza era stato vice di Ancelotti e tecnico del Castilla la seconda squadra delle merengues). L’ex fuoriclasse francese, accolto dallo scetticismo generale, è diventato il primo allenatore capace di vincere due Champions League consecutive dai tempi del Milan di Sacchi, quando si chiamava ancora Coppa dei Campioni.

LEGGENDE IN INGHILTERRA – Eclatanti due casi del calcio inglese. Alex Ferguson riceve il testimone del Manchester United a novembre 1986 da Roy Atkinson. Resterà all’Old Trafford per 27 anni vincendo due Champions League, due Mondiali per club, 13 Premier League e 5 FA Cup. Brian Clough subentra ad Allan Brown a gennaio 1975 alla guida del Nottingham Forest. Da quel momento, per 18 anni, scriverà una delle pagine più memorabili nella storia del calcio portando un club, che fino a quel momento non aveva vinto quasi niente, a conquistare due Coppe Campioni e un campionato inglese.

RIFERIMENTI CONCRETI – Per ora Gattuso non può certo fare riferimento a queste leggende. I termini di paragone possono essere altri. Lo stesso Simone Inzaghi, eliminato ieri dal Milan, rappresenta un esempio positivo: promosso dalla Primavera della Lazio in prima squadra al posto di Pioli ad aprile 2016, ha resistito al rocambolesco ingaggio di Bielsa e costruito una squadra che sta lottando per la qualificazione Champions e ha battuto la Juventus nell’ultima Supercoppa italiana. Walter Mazzarri aprì un ciclo al Napoli prendendo la squadra in corsa da Donadoni a ottobre 2009: il toscano rimase quattro anni con una Coppa Italia, campionati di alto livello e l’impresa sfiorata con il Chelsea in Champions League nel 2012.

IL CASO ALLEGRI – E in fondo è subentrato anche l’allenatore italiano più vincente degli ultimi anni: Massimiliano Allegri che ha iniziato la sua esperienza alla Juventus il 16 luglio 2014 a ritiro già iniziato dopo le dimissioni di Conte. Tempistica inconsueta per una grande squadra che non ha impedito al livornese di inanellare tre scudetti, altrettante coppe Italia e due finali di Champions. Sarà proprio lui il rivale di Gattuso nella finale del 9 maggio all’Olimpico.