Arrivano le ruspe per la bonifica di Bagnoli, il ministro Provenzano: "Scusate il ritardo"

Sono entrate in azione le prime ruspe impiegate nelle operazioni di bonifica dell’area ex Italsider a Bagnoli. I mezzi meccanici hanno incominciato ad operare nel corso del sopralluogo che, questa mattina, stanno tenendo sul posto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il commissario straordinario del governo, Francesco Floro Flores, l’ad di Invitalia, Domenico Arcuri e il presidente della Municipalita’ Bagnoli – Fuorigrotta, Diego Civitillo. Provenzano e de Magistris, “armati” di cellulare, hanno immortalato le prime operazioni di movimento terra.

Bagnoli, ruspe in azione per la bonifica

“Oggi dopo 25 anni sento di dire ai cittadini di Napoli, di Bagnoli e di tutto il Sud: scusate il ritardo, ma oggi partono le bonifiche”. Così il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano iniziando la visita. La rigenerazione dei suoli dell’area prevede la bonifica dai materiali inquinanti, i metalli pesanti, l’amianto ma anche la depurazione dell’acqua che passa attraverso il terreno inquinato portando poi con sé i materiali tossici. “I lavori – ha aggiunto il ministro – vengono eseguiti con il minimo impatto per cittadini e il movimento suoli sarà minimizzato, questo ci aiuta a prevenire anche eventuali problemi. Vogliamo aprire questo luogo alla cittadinanza. Coinvolgeremo la città nel concorso di idee, apriamo oggi i recinti e proviamo a restituire alla città quello che negli anni è stato sottratto”.

“Il primo obiettivo era far partire le bonifiche e abbiamo tutti i fondi necessari. Ricordo anche che con la nuova programmazione di risorse sulla transizione ecologica potranno arrivare altri fondi – ha sottolineato Provenzano – Per tutto quello che verrà dopo c’è un clima di rispetto istituzionale e troveremo le soluzioni del caso, rispettando le leggi e coinvolgendo cittadini. Oggi, dopo decenni di attesa vediamo le ruspe e ora dobbiamo controllare i lavori che vengono portati avanti con tecniche di bonifica all’avanguardia con un rigoroso rispetto dei protocolli di legalità. Le ruspe non sono solo un segno di giustizia ma anche il giocarsi una partita politico-istituzionale sulla credibilità per le politiche del Sud che si costruisce anche qui”.

“Queste sono le ruspe che ci piacciono” ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistri. Con il primo cittadino anche il commissario straordinario del governo, Francesco Floro Flores, l’ad di Invitalia, Domenico Arcuri e il presidente della Municipalita’ Bagnoli – Fuorigrotta Diego Civitillo.

Foto Riccardo Siano

Dopo il sopralluogo, un incontro sul progetto #RilancioBagnoli, per la bonifica e la rigenerazione urbana dell’ex area Italsider. Sono previsti gli interventi del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, del governatore Vincenzo De Luca, del sindaco Luigi De Magistris, di Francesco Floro Flores, commissario straordinario del governo e Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia.

I comitati civici di Bagnoli hanno incontrato il ministro per il Mezzogiorno per discutere del loro coinvolgimento nelle operazioni di rigenerazione dell’area ex Italsider. Le delegazioni dei diversi comitati dell’area hanno discusso con il ministro e il commissario di Bagnoli Francesco Floro Flores nella sala conferenza della Porta del Parco.

In mattinata c’è stato un sit in dei disoccupati. “Basta passerelle elettorali, Bagnoli è dei cittadini “. Lo scandiscono i manifestanti dei comitati di quartiere e i disoccupati 7 novembre che hanno organizzato un sit-in all’ingresso di Porta del Parco in via Diocleziano a Bagnoli.

“In vista della campagna elettorale dicono che partono le bonifiche”, ha dichiarato Eddy Sorge del Movimento disoccupati 7 novembre. Pur augurandosi che la bonifica del sito sia veramente in dirittura d’arrivo, Sorge e’ convinto che “in realta’ oggi parte solo la rimozione di parte del materiale nell’area ex Morgan”. “Siamo qui – sottolinea ancora il portavoce del Movimento – con i disoccupati, gli abitanti, i lavoratori e gli studenti del territorio per chiedere di poter controllare i processi della bonifica, che ci siano clausole sociali per l’inserimento dei disoccupati di Napoli e del territorio ma soprattutto basta annunci su Bagnoli in vista delle campagne elettorali”. “Vogliamo trasparenza e democrazia – conclude Sorge – e vogliamo decidere noi sui nostri territori. Chiediamo di poter aver un incontro con il ministro Provenzano, con De Luca e de Magistris”.







