Arrivano in Italia i Nutella Biscuits: con una ricetta dal gusto e dalla cremosità inconfondibili, Nutella riesce sempre a stupire e regalare ai suoi fan nuove esperienze di gusto. I croccanti biscotti con un irresistibile cuore cremoso di Nutella sono stati presentati oggi 24 ottobre e si potranno assaggiare fino al 31 ottobre in Piazza Gae Aulenti a Milano dove è stata allestita Casa Nutella. Qui, il pubblico potrà assaggiare in anteprima Nutella Biscuits e vivere un’experience tecnologica e coinvolgente. Le emozioni suscitate dall’assaggio saranno rilevate e contribuiranno ad alimentare un counter che ha la forma del cuore di Nutella Biscuits. Il counter sarà alimentato anche grazie alla partecipazione degli utenti online attraverso le interazioni social, le visite al sito Nutella, le Search su Google inerenti Nutella Biscuits (VIDEO).

